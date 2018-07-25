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Тейшейра підписав контракт із Олімпіком

17:01 1289 Читать на русском
Тейшейра підписав контракт із Олімпіком
Максім Тейшейра (у центрі) / ФК Тур

Донецький Олімпік уклав угоду з французьким півзахисником Максімом ду Коуту Тейшейрою, який є вихованцем Тура.

Атакувальний хавбек підписав контракт із Олімпіком, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тейшейра уклав із донеччанами угоду, термін дії якої розрахований на 3 роки. Він став першим французьким легіонером в історії команди Романа Санжара.

Півзахисник народився у передмісті Парижа і є вихованцем Тура. У французькій Лізі 2 Максім Тейшейра провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом. Також він грав за збірну Франції U-19, у складі якої має 3 поєдинки та 1 гол. Окрім позиції атакувального хавбека, також може зіграти і на вістрі атаки.

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Трансфери Максім Тейшейра Максім Тейшейра Трансфери чемпіонату України Тур Тур Олімпік Олімпік
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