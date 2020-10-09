"Сподіваюся, що буду рости надалі. Постійно дивлюся вперед і ставлю максимальні завдання.

Олімпік попрощався з двома гравцями – один з них вже знайшов прихисток у Першій лізі

Цього літа у мене були пропозиції. Це Болонья і Хольштайн. Цікавилися клуби Серії Б. Також мною цікавився Дніпро-1, але ми не змогли домовитися з президентом клубу.

Упевнений, забиваючи голи і зарекомендувавши себе в УПЛ, навіть Динамо з'явиться серед претендентів. Немає нічого неможливого. Навіть Шахтар може зацікавитися мною. Чому ні? Головне не зупинятися, рости, забивати і показувати свій рівень.

Якщо подивитися на мене, коли я тільки приїхав в Україну, і на мене сьогоднішнього – це дві різні людини. З таким темпом зростання чому б не досягти рівня Динамо і Шахтаря. Я буду продовжувати прогресувати і працювати. Це моя ціль", – сказав Максім Тейшейра у коментарі Youtube-каналу Бомбардир.

Зауважимо, у поточному сезоні 23-річний француз відзначився 2 голами в 5 матчах УПЛ. Всього на рахунку Максіма Тейшейри 7 забитих м'ячів і 6 результативних передач в 60 поєдинках за Олімпік з 2018 року.

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