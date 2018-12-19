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Тейлор не цікавить ані Шахтар, ані Динамо, – Циганик

17:34 1031 Читать на русском
Тейлор не цікавить ані Шахтар, ані Динамо, – Циганик
Лукас Тейлор / ФК Львів

Журналіст програми Профутбол Ігор Циганик повідомив, що Динамо та Шахтар не проявляють інтерес до захисника Львова Лукаса Тейлора.

"До Тейлора немає ніякого інтересу ні у Динамо, ні у Шахтаря. Коли клуб хоче когось продати, то вони світять футболіста. Це робота агентів. Вони кажуть, що гравцем цікавляться Динамо і Шахтар, щоб потім продати його за кордон.

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Адамюк непогано проявляв себе в Дніпрі, але інтерес до нього від Шахтаря – більше накрутка агентів, ніж дійсна інформація. У Динамо також навряд чи, тому що там позиції правого і центрального захисника зайняті", – сказав Циганик в ефірі FootballHub.

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