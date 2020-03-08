Тевес відсвяткував чемпіонство Бока Хуніорс поцілунком з Марадоною

Зірковий нападник Бока Хуніорс Карлос Тевес був переповнений емоціями від чемпіонства Аргентини та відсвяткував його з легендарним Дієго Марадоною.
Бока Хуніорс здобула мінімальну перемогу над Хімнасією Ла-Плата та стала чемпіоном Аргентини.
Бока Хуніорс з екс-динамівцем Самбрано став чемпіоном Аргентини, обігнавши в останньому турі Рівер Плейт
Після поєдинку зірка Боки Карлос Тевес оригінально відсвяткував чемпіонство з Дієго Марадоною, який очолює Хімнасію. Покинувши межі поля, нападник спочатку поцілував Марадону, а потім зворушливо його обійняв.
"Для Бока Хуніорс принизливо підписувати гравця з аматорської ліги", – журналіст про трансфер Самбрано
Додамо, що Бока Хуніорс став чемпіоном, обігнавши одвічного суперника – Рівер Плейт. Перемога у чемпіонаті Аргентини стала для Боки 34-ою в історії.