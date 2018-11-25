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Тевес розповів про напад фанатів Рівер Плейта – в оці його одноклубника знайшли уламок скла

00:09 198 Читать на русском
Тевес розповів про напад фанатів Рівер Плейта – в оці його одноклубника знайшли уламок скла
Карлос Тевес / фото із соцмереж

Нападник Бока Хунорс Карлос Тевес розповів про стан своєї команди після нападу уболівальників Рівер Плейта перед фіналом Кубка Лібертадорес.

"Передайте нашим сім'ям, що з нами все гаразд, лише троє або четверо мають легкі травми. Ми зараз перебуваємо без зв'язку у замкненій кімнаті.

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Ми не хочемо грати, вони змушують нас. Перес тільки що прибув із пов'язкою на оці. Ми чекаємо", – цитує Тевеса TyC Sports.

Під час атаки фанатів постраждав одноклубник Тевеса Пабло Перес. Він і кілька інших гравців "Боки" були доставлені у лікарню. У Переса в оці виявили уламок скла. У Гонсало Ламардо також проблеми з оком.

Керівництво КОНМЕБОЛ рішуче налаштоване не відміняти проведення матчу.

Теги
Світ Карлос Тевес Карлос Тевес Кубок Лібертадорес Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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