Тевес розповів про напад фанатів Рівер Плейта – в оці його одноклубника знайшли уламок скла

Нападник Бока Хунорс Карлос Тевес розповів про стан своєї команди після нападу уболівальників Рівер Плейта перед фіналом Кубка Лібертадорес.

"Передайте нашим сім'ям, що з нами все гаразд, лише троє або четверо мають легкі травми. Ми зараз перебуваємо без зв'язку у замкненій кімнаті.

Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутися

Ми не хочемо грати, вони змушують нас. Перес тільки що прибув із пов'язкою на оці. Ми чекаємо", – цитує Тевеса TyC Sports.

Під час атаки фанатів постраждав одноклубник Тевеса Пабло Перес. Він і кілька інших гравців "Боки" були доставлені у лікарню. У Переса в оці виявили уламок скла. У Гонсало Ламардо також проблеми з оком.

Керівництво КОНМЕБОЛ рішуче налаштоване не відміняти проведення матчу.