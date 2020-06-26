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Тевес продовжить угоду з Бока Хуніорс за оригінальної умови

22:17 - Читать на русском
Тевес продовжить угоду з Бока Хуніорс за оригінальної умови
Карлос Тевес / TyC Sports

Форвард Бока Хуніорс Карлос Тевес готовий продовжити угоду з аргентинським клубом за цікавої умови.

"Я прийняв запропонований мені контракт, але з деякими поправками. Угода буде розрахована до грудня, а там подивимося. Я збираюся пожертвувати все, що отримаю.

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Є багато людей, які страждають від пандемії, у яких немає роботи або їжі. Мені потрібно визначити, в яку організацію підуть гроші. За ці шість місяців я не хочу отримувати жодних грошей", – цитує Тевеса TyC Sports.

До слова, Карлітос провів 18 поєдинків у поточному сезоні за Бока Хуніорс, записавши до свого активу 9 голів та 2 асисти.

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