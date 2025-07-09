Тальєрес на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Тевеса новим наставником. На цій посаді Карлос замінить Дієго Кокку. Несподівана відставка Кокки, оголошена вчора опівдні, приголомшила клуб з Кордоби. Особливо з огляду на те, що він вступив на посаду 29 травня і пішов, не провівши жодного матчу. Вважається, що рішення було ухвалено через погану роботу клубу на трансферному ринку, а також погані стосунки з президентом Андресом Фассі.

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Тевес не тренував трохи більше року. Його останнім клубом був Індепендьєнте, а до цього він працював тільки в Росаріо Сентраль. Тепер Карлос очолить команду, яка переживає не найкращі часи. Тальєрес завершив першу половину року вкрай невдало, посівши передостаннє місце в групі Апертури, вилетівши в першому раунді Копа Лібертадорес і з 1/16 фіналу Кубка Аргентини.

Головною радістю стала перемога в Суперкубку над Рівер Плейт по пенальті.

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