Тевес очолив новий клуб – попередній тренер не встиг провести жодного матчу
Карлос Тевес став новим головним тренером Тальєреса.
Тальєрес на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Тевеса новим наставником. На цій посаді Карлос замінить Дієго Кокку. Несподівана відставка Кокки, оголошена вчора опівдні, приголомшила клуб з Кордоби. Особливо з огляду на те, що він вступив на посаду 29 травня і пішов, не провівши жодного матчу. Вважається, що рішення було ухвалено через погану роботу клубу на трансферному ринку, а також погані стосунки з президентом Андресом Фассі.
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Тевес не тренував трохи більше року. Його останнім клубом був Індепендьєнте, а до цього він працював тільки в Росаріо Сентраль. Тепер Карлос очолить команду, яка переживає не найкращі часи. Тальєрес завершив першу половину року вкрай невдало, посівши передостаннє місце в групі Апертури, вилетівши в першому раунді Копа Лібертадорес і з 1/16 фіналу Кубка Аргентини.
Головною радістю стала перемога в Суперкубку над Рівер Плейт по пенальті.
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