Ветеран Бока Хуніорс відзначився дублем у матчі 6 туру групового етапу Копа Лібертадорес проти Каракаса (3:0).

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Тевес став володарем двох клубних рекордів, інформує Opta. У далекому 2002 році він забив свій перший м'яч в рамках Копа Лібертадорес. Це і досі "наймолодший" гол Бока Хуніорс у головному клубному турнірі Латинської Америки – 18 років 92 дні. Потім Тевес пограв у Європі (Вест Хем, МЮ, Ман Сіті, Ювентус), повернувся на батьківщину, а тепер додав у свою колекцію і "найстарший" гол – 36 років 261 день.

Додамо, що Бока впевнено виграла свою групу, а на стадії 1/8 фіналу зустрінеться з бразильським Інтернасьйоналом.

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