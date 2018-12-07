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Тевес – про фінал Кубка Лібертадорес в Мадриді: Це ганьба для фанатів, а не для гравців

18:14 132 Читать на русском
Тевес – про фінал Кубка Лібертадорес в Мадриді: Це ганьба для фанатів, а не для гравців
Карлос Тевес / фото із соцмереж

Нападник Боки Хуніорс Карлос Тевес прокоментував перенесення фінального матчу-відповіді Кубка Лібертадорес з Рівер Плейтом в Мадрид на Сантьяго Бернабеу.

"Буде трохи дивно грати в Мадриді. Але нам потрібно зосередитися на тому, яким буде матч. Я думаю, що це ганьба для фанатів, а не для гравців. Вони відібрали мрію – зіграти фінал в рідній країні.

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Цей матч дуже важливий, оскільки це фінал. Так, він пройде в Європі, але це як і раніше фінал Кубка Лібертадорес", – цитує Тевеса BBC.

Нагадаємо, матч Рівер Плейт – Бока Хуніорс мав відбутися 24 листопада, але був скасований через напад фанатів господарів на автобус з футболістами гостей. В результаті нападу кілька гравців отримали травми.

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Світ Карлос Тевес Карлос Тевес Кубок Лібертадорес Бока Хуніорс Бока Хуніорс Кубок Лібертадорес - 2018
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