"Я сподіваюсь одного дня повернутися у Греміо і вдягнути футболку професіонала", – цитує Тете видання Gremistas.

Тете потрапив до списку інтересів Мілана, – GdS

Нагадаємо, бразилець у лютому 2019 року перейшов у Шахтар саме з Греміо, за головну команду якого не встиг зіграти жодного матчу. У поточному сезоні провів за "гірників" 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 4 результативні передачі. Контракт 20-річного футболіста з донецьким клубом розрахований до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює Тете у 17 млн євро.

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