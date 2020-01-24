Тете зізнався, що Шахтар ще не починав вивчати Бенфіку

Нападник Шахтаря Тете розповів про пріоритети команди на зимових зборах у Туреччині.

"Почуваюся чудово! Працюємо дуже старанно і вже думаємо про чемпіонат України і Лігу Європи. Попереду важливі матчі.

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Ти відпочив і вийшов з відпустки, але в цей період практично не працював фізично, тому десь до п'ятого дня досить складно. Але ми поступово адаптувалися до щоденних навантажень. Звичайно, тренерський штаб пропонує нам і роботу з м'ячем, не лише фізичні навантаження. Стиль нашої команди саме такий: багато часу проводимо з м'ячем, намагаємося більше атакувати. І зараз, як завжди, виконуємо всі вправи з м'ячем.

Поки відпрацьовуємо нашу модель гри, пресинг на половині поля суперника, утримання м'яча, оборону і атаку, тобто базові аспекти. Вивченням Бенфіки займемося пізніше", – розповів Тете у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між "гірниками" і Бенфікою відбудуться 20 та 27 лютого.

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