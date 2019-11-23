Тете зізнався, що допомагало йому у матчі зі Львовом

Півзахисник донецького Шахтаря Тете поділився враженнями від матчу 15-го туру проти Львова.

"Насамперед я б хотів подякувати Богу за можливість грати і тренеру за довіру до мене. А я просто роблю свою роботу. Дриблінг, удари, націленість на ворота – це моя гра. І мені подобається холод – він допомагає, якщо чесно.

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Матч зі Львовом допоможе краще підготуватися до зустрічі з Манчестер Сіті. Однак, кожен матч – різна історія", – сказав Тете у коментарі офіційному сайту "гірників".

Нагадаємо, у матчі-відкритті 15-го туру Львів на виїзді зазнав нищівної поразки від донецького Шахтаря з рахунком 4:1. Після цього матчу львів’яни з 11-ма балами продовжують посідати передостанню сходинку турнірної таблиці. Шахтар – перший, з відривом від другого місця у 15 очок.

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