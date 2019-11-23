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Тете зізнався, що допомагало йому у матчі зі Львовом

13:06 112 Читать на русском
Тете зізнався, що допомагало йому у матчі зі Львовом
Тете / ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Тете поділився враженнями від матчу 15-го туру проти Львова.

11’ Жуніор Мораєс
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік
 
Микита Татарков 25’
11’ Жуніор Мораєс
25’ Микита Татарков
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік

"Насамперед я б хотів подякувати Богу за можливість грати і тренеру за довіру до мене. А я просто роблю свою роботу. Дриблінг, удари, націленість на ворота – це моя гра. І мені подобається холод – він допомагає, якщо чесно.

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Матч зі Львовом допоможе краще підготуватися до зустрічі з Манчестер Сіті. Однак, кожен матч – різна історія", – сказав Тете у коментарі офіційному сайту "гірників".

Нагадаємо, у матчі-відкритті 15-го туру Львів на виїзді зазнав нищівної поразки від донецького Шахтаря з рахунком 4:1. Після цього матчу львів’яни з 11-ма балами продовжують посідати передостанню сходинку турнірної таблиці. Шахтар – перший, з відривом від другого місця у 15 очок.

Шахтар розгромив Львів завдяки хет-трику Мораєса та шедевральній гарматі Патріка – "гірники" мають +15 в таблиці

blog_ava
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