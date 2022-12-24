Становище 22-річного бразильця у Ліоні після приходу Лорана Блана на пост наставника погіршилось – зменшився час ігрової практики. Через це вінгер прагне змінити клуб вже цієї зими, інформує 90min.

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Послуги Тете запропонували Арсеналу, Вест Хему, Ньюкаслу й Тоттенхему. З клубами АПЛ контактували представники футболіста, які пропонували оренду з подальшим правом викупу. Поки невідомо, чи захочуть колективи задовольняти фінансові апетити бразильця.

Орендна угода Шахтаря з Ліоном щодо Тете розрахована до літа, але французи не заважатимуть потенційному зимовому трансферу. Контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2023 року.

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