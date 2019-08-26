Тете встановив рекорд Шахтаря, відзначившись найшвидшим дублем в УПЛ – бразилець обійшов легенду "гірників"

Тете у матчі 5 туру УПЛ проти Маріуполя відзначився одним з найшвидших дублів в історії чемпіонатів України.

Тете забив у ворота Маріуполя на 8-й та 11-й хвилинах, оформивши найшвидший дубль у виконанні донецької команди в чемпіонаті України.

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До цього рекорд Шахтаря належав легенді клубу Сергію Ателькіну, який у сезоні 1993/94 забив два голи у ворота Волині протягом стартових 12 хвилин матчу, повідомляє Sport.ua.

Зауважимо, що рекорд серед усіх команд УПЛ належить екс-гравцю Торпедо Арсену Авакову, якому знадобилось лише 8 хвилин для оформлення дубля. Тете посідає у цьому рейтингу 7 місце.

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