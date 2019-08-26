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Тете встановив рекорд Шахтаря, відзначившись найшвидшим дублем в УПЛ – бразилець обійшов легенду "гірників"

15:32 317 Читать на русском
Тете встановив рекорд Шахтаря, відзначившись найшвидшим дублем в УПЛ – бразилець обійшов легенду "гірників"
Тете / Шахтар

Тете у матчі 5 туру УПЛ проти Маріуполя відзначився одним з найшвидших дублів в історії чемпіонатів України.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
83’ Маркос Антоніо
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антоніо

Тете забив у ворота Маріуполя на 8-й та 11-й хвилинах, оформивши найшвидший дубль у виконанні донецької команди в чемпіонаті України.

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До цього рекорд Шахтаря належав легенді клубу Сергію Ателькіну, який у сезоні 1993/94 забив два голи у ворота Волині протягом стартових 12 хвилин матчу, повідомляє Sport.ua.

Зауважимо, що рекорд серед усіх команд УПЛ належить екс-гравцю Торпедо Арсену Авакову, якому знадобилось лише 8 хвилин для оформлення дубля. Тете посідає у цьому рейтингу 7 місце.

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