Тете всерйоз зацікавив Баварію, – ЗМІ

Вінгер Шахтаря Тете вже найближчим часом може стати гравцем мюнхенської Баварії.

Баварія зацікавлена у придбанні вінгера Шахтаря Тете, інформує Sportarena.

Тете може покинути Шахтар мінімум за 50 млн євро, – агент

Зазначається, що представники мюнхенського клубу вже звертались до "гірників" щодо можливого трансферу. Деталі потенційної угоди поки не повідомляються.

Нагадаємо, Тете перейшов у стан "гірників" наприкінці лютого 2019 року з Греміо за 15 млн євро. У контракті форварда прописана рекордна для Шахтаря клаусула – 150 млн євро. В поточному бразилець провів за "гірників" 16 матчів, відзначившись 4 голами та 3 асистами.

Шахтар – Олімпік: цікавий розгром перед Аталантою, прогрес дуету Тете та Додо, неоднозначний Матвієнко