toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Тете всерйоз зацікавив Баварію, – ЗМІ

11:41 1330 Читать на русском
Тете всерйоз зацікавив Баварію, – ЗМІ
Тете / ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Тете вже найближчим часом може стати гравцем мюнхенської Баварії.

Баварія зацікавлена у придбанні вінгера Шахтаря Тете, інформує Sportarena.

Тете може покинути Шахтар мінімум за 50 млн євро, – агент

Зазначається, що представники мюнхенського клубу вже звертались до "гірників" щодо можливого трансферу. Деталі потенційної угоди поки не повідомляються.

Нагадаємо, Тете перейшов у стан "гірників" наприкінці лютого 2019 року з Греміо за 15 млн євро. У контракті форварда прописана рекордна для Шахтаря клаусула – 150 млн євро. В поточному бразилець провів за "гірників" 16 матчів, відзначившись 4 голами та 3 асистами.

Шахтар – Олімпік: цікавий розгром перед Аталантою, прогрес дуету Тете та Додо, неоднозначний Матвієнко

blog_ava
За Тайсоном не встигали ні гравці Шахтаря, ні гравці Олімпіка, – Грачов
11:03
857
Теги
Головне Шахтар Шахтар Трансфери Трансфери чемпіонату України Трансфери Шахтаря Баварія Баварія Трансфери Баварії Тете Тете
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
хв
Олександрія
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук