Бразилець після відходу з Лестера, за який виступав з січня поточного року, перебував в пошуках нового клубу. Як повідомляє журналіст Невзат Діндар, Тете продовжить свою кар'єру в Галатасараї.

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Згідно з інформацією, півзахисник підпише контракт на чотири роки з можливістю продовжити ще на один сезон. Галатасарай виплатить Тете підписний бонус у розмірі 3,5 мільйона євро, а зарплата гравця становитиме 2,8 млн на рік.

Нагадаємо, що у бразильця є чинна угода з Шахтарем, яка розрахована до грудня 2023 року. Однак ФІФА все ще дозволяє іноземцям призупиняти контракти з українськими клубами, тому "гірники" не зможуть отримати гроші за трансфер.

Зазначимо, що Тете викликав інтерес з боку інших турецьких клубів. Преса писала про зацікавленість Бешикташа та Фенербахче.

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