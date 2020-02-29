Тете увійшов до топ-10 найдорожчих правих вінгерів до 21 року за версією Transfermarkt

Бразильський легіонер "гірників" Тете потрапив до зіркової компанії за даними авторитетного німецького порталу.

Портал Transfermarkt зібрав символічну "десятку" найкоштовніших правих вінгерів до 21 року. До неї потрапив представник донецького Шахтаря Тете, якого оцінюють у 17 млн євро. Бразилець посідає у рейтингу восьму сходинку.

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Першим у цьому списку йде Джейдон Санчо з дортмундської Борусії, за якого правлять 120 млн євро. Родріго з мадридського Реала з цінником у 50 млн євро розташувався на другій сходинці. Замикає престижну трійку Ферран Торрес з Валенсії – 40 млн євро.

Нагадаємо, Тете перейшов до табору "гірників" у лютому 2019 року з бразильського Греміо за 15 млн євро. У поточному сезоні 20-річний вінгер зіграв за Шахтар у 21 поєдинку у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав 3 результативних передачі.

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