toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тете увійшов до топ-10 найдорожчих правих вінгерів до 21 року за версією Transfermarkt

14:51 535 Читать на русском
Тете увійшов до топ-10 найдорожчих правих вінгерів до 21 року за версією Transfermarkt
Тете / Фото з відкритих джерел

Бразильський легіонер "гірників" Тете потрапив до зіркової компанії за даними авторитетного німецького порталу.

Портал Transfermarkt зібрав символічну "десятку" найкоштовніших правих вінгерів до 21 року. До неї потрапив представник донецького Шахтаря Тете, якого оцінюють у 17 млн євро. Бразилець посідає у рейтингу восьму сходинку.

Шахтар – Вольфсбург: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

Першим у цьому списку йде Джейдон Санчо з дортмундської Борусії, за якого правлять 120 млн євро. Родріго з мадридського Реала з цінником у 50 млн євро розташувався на другій сходинці. Замикає престижну трійку Ферран Торрес з Валенсії – 40 млн євро.

Нагадаємо, Тете перейшов до табору "гірників" у лютому 2019 року з бразильського Греміо за 15 млн євро. У поточному сезоні 20-річний вінгер зіграв за Шахтар у 21 поєдинку у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав 3 результативних передачі.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

blog_ava
"СК – шматок лайна": ультрас Динамо співали образливі пісні та палили шарфи із символікою СК Дніпро-1
07:30
4060
Теги
Шахтар Шахтар Джейдон Санчо Джейдон Санчо Ферран Торрес Ферран Торрес Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс Тете Тете
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
хв
Лаціо
16:00
Болонья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук