Вінгер Ліона Тете, орендований у Шахтаря, стримано реагує на будь-які питання про своє майбутнє.

"Чи залишуся я у січні в Ліоні? Це не моя справа. Все у руках мого агента та Ліона. Моє єдине переживання – хороші тренування, гра та асисти.

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Гол у матчі з Брестом? Це була всього моя друга гра у старті після приходу Лорана Блана. Я сфокусований на роботі, віддаюсь повністю. Щасливий, що повернувся і забив. Сподіваюсь, це продовжуватиметься", – цитує Тете Get French Football News.

Нагадаємо, орендна угода 22-річного бразильця розрахована до кінця сезону, але вже зараз до його послуг приглядаються Арсенал, Тоттенхем та інші клуби АПЛ. У кампанії 2022/23 Тете провів за Ліон 14 матчів (6 голів та 3 асисти).

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