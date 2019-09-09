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Тете розповів, чому перейшов до Шахтаря – вагома причина

14:20 367 Читать на русском
Тете розповів, чому перейшов до Шахтаря – вагома причина
Тете / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тете пригадав свій трансфер до табору "гірників" із бразильського Греміо.

Тете покинув Греміо у березні цього року та став гравцем Шахтаря через конфлікт з головним тренером бразильського клубу Ренато Гаушо, передає UOL Esporte.

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"Я не відчуваю жалю. Переїзд в Шахтар став найкращим рішенням у моїй кар'єрі. Гра на професіональному рівні – дуже важливий крок, і я вірю в свою здатність прогресувати. Тут я вже виріс і багато чому навчився.

Я дійсно розмовляю тільки португальською. Але в Шахтарі є Марлос і Тайсон, які говорять російською, тому вони завжди допомагають мені в комунікації. Тут у мене є можливість зіграти в Лізі чемпіонів, а це мрія. Думаю, кожен хлопчик, який грає в футбол, мріє колись зіграти в такому турнірі", – зазначив Тете в коментарі виданню.

Нагадаємо, Тете провів 3 матчі в нинішньому сезоні за Шахтар, відзначившись 2 голами.

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