Тете розповів, чому перейшов до Шахтаря – вагома причина

Півзахисник Шахтаря Тете пригадав свій трансфер до табору "гірників" із бразильського Греміо.

Тете покинув Греміо у березні цього року та став гравцем Шахтаря через конфлікт з головним тренером бразильського клубу Ренато Гаушо, передає UOL Esporte.

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"Я не відчуваю жалю. Переїзд в Шахтар став найкращим рішенням у моїй кар'єрі. Гра на професіональному рівні – дуже важливий крок, і я вірю в свою здатність прогресувати. Тут я вже виріс і багато чому навчився.

Я дійсно розмовляю тільки португальською. Але в Шахтарі є Марлос і Тайсон, які говорять російською, тому вони завжди допомагають мені в комунікації. Тут у мене є можливість зіграти в Лізі чемпіонів, а це мрія. Думаю, кожен хлопчик, який грає в футбол, мріє колись зіграти в такому турнірі", – зазначив Тете в коментарі виданню.

Нагадаємо, Тете провів 3 матчі в нинішньому сезоні за Шахтар, відзначившись 2 голами.

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