Ліон обіграв Шамбері в рамках 1/16 фіналу Кубка Франції. Огляд матчу та відео голів дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Кубок Франції, 1/16 фіналу

Шамбері – Ліон – 0:3

Голи: Ляказетт, 11,32, 67

Підопічні Лорана Блана без надзусиль пробилися до наступного раунду Кубка Франції. Справу фактично було зроблено ще до перерви. Зрештою, було б дивно, якби з суперником такого рівня було якось інакше.

Розкішний удар Маліновського зі штрафного у відеоогляді матчу Марсель – Ренн

Хоча Александр Ляказетт оформив дубль, головною зіркою матчу став Тете. Бразилець, права на якого досі належать Шахтарю, просто розірвав оборону суперника. Двічі викотив капітану на порожні ворота і сам міг забити ще кілька м'ячів.