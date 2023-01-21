Тете розірвав суперника в Кубку Франції, оформивши дубль з асистів – відео феєрії екс-зірки Шахтаря
20:09 - Читать на русском
Ліон обіграв Шамбері в рамках 1/16 фіналу Кубка Франції. Огляд матчу та відео голів дивіться у цій новині на "Футбол 24".
Кубок Франції, 1/16 фіналу
Шамбері – Ліон – 0:3
Голи: Ляказетт, 11,32, 67
Підопічні Лорана Блана без надзусиль пробилися до наступного раунду Кубка Франції. Справу фактично було зроблено ще до перерви. Зрештою, було б дивно, якби з суперником такого рівня було якось інакше.
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Хоча Александр Ляказетт оформив дубль, головною зіркою матчу став Тете. Бразилець, права на якого досі належать Шахтарю, просто розірвав оборону суперника. Двічі викотив капітану на порожні ворота і сам міг забити ще кілька м'ячів.
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