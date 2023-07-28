Півзахисник Шахтаря Тете офіційно розірвав контракт з "гірниками" (який спливав у грудні 2023 року), повідомляє турецький журналіст Ягіз Сабункуоглу на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Наполі планує пограбувати Шахтар – чемпіон Серії А запропонував контракт зірці "гірників"

За інформацією джерела, документи 23-річного бразильця вже надіслані до ФІФА. Зазначається, що Тете приїхав до Туреччини і вже провів зустріч з представниками Фенербахче, озвучивши їм свої умови.

Нагадаємо, взимку 2019 року Шахтар заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Минулого сезону він виступав за два клуби на правах оренди: першу частину кампанії він провів у складі Ліона (19 матчів, 6 голів та 5 асистів), а у січні перейшов до Лестера, де зіграв 14 поєдинків, забивши один м'яч. Раніше повідомлялось, що у послугах бразильця зацікавлений шотландський Селтік та Наполі. Transfermarkt оцінює Тете у 25 млн євро.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?

ÖZEL | Tetê sözleşmesini resmen feshetti! Belgeler FIFA’ya gitti. https://t.co/dQgtAMIpS6 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 28, 2023