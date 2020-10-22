Тете відзначився голом та асистом у ворота мадридського Реала, що дозволило йому потрапити до символічної команди 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, інформує офіційний твіттер УЄФА.

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Компанію йому склали одразу троє представників Аталанти – Спортьєлло, Сапата та Ромеро, а також Фаті та Мессі з Барселони та Кімміх і Коман із Баварії. Окрім них, до команди потрапили Анхеліньо з РБ Лейпциг, Джо Гомес із Ліверпуля та Юнузовіч із Зальцбурга.

Нагадаємо, Шахтар на виїзді переміг Реал (3:2) без восьми гравців стартового складу, які перехворіли на COVID-19.

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