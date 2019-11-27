Тете: Радий, що мене назвали найкращим гравцем матчу з Манчестер Сіті

Півзахисник Шахтаря Тете поділився враженнями від зустрічі з Манчестер Сіті в 5-му турі Ліги чемпіонів, за підсумками якої він був визнаний найкращим гравцем матчу.

"Дуже важливий і дуже складний матч. Грати в гостях з Манчестер Сіті завжди непросто. Але нічийний результат – це добре. Дякую Богові за всі можливості, які він давав мені і всій нашій команді.

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У моменті в першому таймі, коли я мав хорошу нагоду забити гол, я просто не відразу побачив м'яч... Але добре, що вдалося створити таку можливість. Радий, що мене назвали найкращим гравцем матчу. Це означає, що потрібно продовжувати працювати в тому ж дусі.

Моя хороша взаємодія з Додо? Це все Господь! Коли він вибирає когось, щоб благословити, то таке трапляється. Зараз важливо йти далі і готуватися до наступних матчів", – цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, команда Луїша Каштру наразі посідає 2-е місце у групі С, випереджаючи Динамо Загреб та Аталанту на 1 та 2 очки відповідно. В останньому турі "гірники" 11-го грудня прийматимуть італійську команду.

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