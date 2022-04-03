Тете прокоментував свій розкішний дебют за Ліон
22:03 - Читать на русском
Вінгер Тете радий, що зміг забити у першому ж матчі після переходу з Шахтаря в Ліон.
"Я дуже радий, що зміг допомогти команді і відразу забив переможний гол. Я отримав гарний пас від Густо та правильно відчув момент для удару.
Тете фірмовим голом приніс перемогу у першому ж матчі за Ліон
Мене дуже добре прийняли, і я впевнений, що це дозволило мені так швидко допомогти команді. Я отримав велику довіру і зміг віддячити. Я фізично готовий і буду у розпорядженні тренера, щоб грати більше", – наводить слова Тете сайт Ліона.
Нагадаємо, французький клуб орендував легоінера Шахтаря до кінця сезону.
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