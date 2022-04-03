Вінгер Тете радий, що зміг забити у першому ж матчі після переходу з Шахтаря в Ліон.

"Я дуже радий, що зміг допомогти команді і відразу забив переможний гол. Я отримав гарний пас від Густо та правильно відчув момент для удару.

Тете фірмовим голом приніс перемогу у першому ж матчі за Ліон

Мене дуже добре прийняли, і я впевнений, що це дозволило мені так швидко допомогти команді. Я отримав велику довіру і зміг віддячити. Я фізично готовий і буду у розпорядженні тренера, щоб грати більше", – наводить слова Тете сайт Ліона.

Нагадаємо, французький клуб орендував легоінера Шахтаря до кінця сезону.

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