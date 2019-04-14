Тете прокоментував свій дебют за Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тете поділився враженнями від першого офіційного матчу у формі "гірників".

"Ми дуже часто спілкуємося з Фонсекою. На тренуваннях і в товариських матчах, які ми проводили, я завжди запитую у нього, що мені потрібно робити.

Фонсека пообіцяв подарувати Вернидубу пляшку портвейну після розгрому Шахтаря над Зорею

Завжди можна зробити більше. Треба продовжувати працювати і в матчах, що залишилися показувати себе найкращим чином.

Потроху знаходимо взаємозв'язок з Болбатом, використовуючи якісь найелементарніші слова, ми розуміємо один одного. І це, звичайно ж, допомагає нашій команді.

Я ні в якому разі не приходив сюди з думками замінити Марлоса. Головне для мене – провести хороший поєдинок, і це вдалося", – розповів Тете в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Шахтар розгромив Зорю: яскравий дебют Тете, луганці практично програли "бронзу"