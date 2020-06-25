Тете: Президент Греміо не вірив, що Шахтар зробив пропозицію щодо мого трансферу

Вінгер Шахтаря Тете пригадав свій перехід в донецький клуб із бразильського Греміо.

"Я просто просив дати мені можливість зіграти професіонально в Бразилії. Я був готовий. Я і мій представник розмовляли з президентом клубу. Ми просили дати нам шанс, і показали пропозицію від Шахтаря, але президент Греміо думав, що це брехня.

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Я намагався переконати його: за прогнозами у мене шанс проявити себе в 21-22 роки. Так, є гравці, які проявляють себе в Бразилії у віці 22-23 років, але не потрапляють на ринок в Європі. Пропозиція Шахтаря була хорошою і для мене, і для клубу, і ми вирішили прийняти її", – наводить слова Тете Torcedores.

Нагадаємо, бразилець став гравцем Шахтаря у лютому 2019 року за 15 млн євро. До слова, Тете провів у складі "гірників" 30 поєдинків у поточному сезоні, записавши до свого активу 7 голів та 4 асисти.

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