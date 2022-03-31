"Я дуже радий приєднатися до Ліона, який є чудовим європейським клубом. Я переконаний, що можу допомогти команді. Мене прийняли добре, я щасливий і готовий віддати все. Ліон має чудову історію співпраці з бразильцями, що також вплинуло на моє рішення.

Тете офіційно перейшов з Шахтаря у Ліон

Я гравець з хорошим дриблінгом, швидкістю і завершенням. Мені подобається грати на правому фланзі, роздавати передачі, забивати. Упродовж останніх днів я займався з тренером у Польщі, працював фізично. Я не можу дочекатися, щоб зіграти. Хочу повернутися на поле і грати у футбол. Останні кілька тижнів були важкими, але нарешті це закінчилось.

Я вже познайомився з тренером Петером Босом, це був важливий момент для мене. Я відчув велику прихильність. У його штабі є Клаудіо Касапа – це неймовірна людина. Він був моїм першим тренером у молодіжній збірній Бразилії", – наводить слова Тете прес-служба Ліона.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше