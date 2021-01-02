Тете потрапив до списку інтересів Мілана, – GdS
17:21 - Читать на русском
Вінгер Шахтаря Тете продовжує привертати увагу європейських клубів.
Мілан кілька тижнів тому зв'язувався з агентом Тете, збираючи інформацію щодо гравця. Як повідомляє Lebombedivlad з посиланням на La Gazzetta dello Sport, "россонері" досі не визначились, чи будуть вони робити пропозицію щодо представника Шахтаря.
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Нагадаємо, бразилець приєднався до Шахтаря у лютому 2019 року. З того часу встиг зіграти у футболці "помаранчево-чорних" 63 матчі, в яких відзначився 15 голами та віддав 12 результативних передач.
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