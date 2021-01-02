Мілан кілька тижнів тому зв'язувався з агентом Тете, збираючи інформацію щодо гравця. Як повідомляє Lebombedivlad з посиланням на La Gazzetta dello Sport, "россонері" досі не визначились, чи будуть вони робити пропозицію щодо представника Шахтаря.

Шахтар відмовився продавати Тете у Баварію за 70 млн євро, – ЗМІ

Нагадаємо, бразилець приєднався до Шахтаря у лютому 2019 року. З того часу встиг зіграти у футболці "помаранчево-чорних" 63 матчі, в яких відзначився 15 голами та віддав 12 результативних передач.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки