Вінгер Ліона Тете, права на якого належать Шахтарю, вже попрощався з французьким клубом.

Тете в своєму Instagram подякував Ліону під відео з власними діями у складі "ткачів".

Шахтар отримає гроші за трансфер Тете в АПЛ – бразилець вилетів на медогляд

Цікаво, що сьогодні вранці, 28 січня, бразилець вирушив до Англії, де має пройти медогляд та стати гравцем Лестера, який посідає 14 місце в АПЛ (20 матчів, 18 очок).

Контракт Тете з Шахтарем чинний до кінця 2023 року – відповідно, "гірники" отримають бодай якусь компенсацію за бразильця. Вінгер переїхав в Україну у 2019-му з Греміо за 15 мільйонів євро. Бразильський клуб отримає 15% від суми трансферу.

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