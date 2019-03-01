Тете поділився враженнями від першого тренування у Шахтарі

Новачок Шахтаря Тете провів перше тренування у команді Паулу Фонсеки.

"Мене дуже добре прийняв колектив. Паулу Фонсека представив усім гравцям, я вже познайомився з капітаном Тайсоном, Аланом Патріком і іншими хлопцями.

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Скажу, що тренування дуже відрізняються від тих, що були в Бразилії. Тут інтенсивність набагато вища, рішення треба приймати блискавично швидко, тому потрібно ще звикнути", – цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар підписав бразильського вінгера Тете з Греміо. "гірники" заплатили за футболіста 15 мільйонів євро, а сума відступних за новим контрактом складає 150 мільйонів євро.

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