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Тете поділився враженнями від першого тренування у Шахтарі

17:00 432 Читать на русском
Тете поділився враженнями від першого тренування у Шахтарі
Тете / Шахтар

Новачок Шахтаря Тете провів перше тренування у команді Паулу Фонсеки.

"Мене дуже добре прийняв колектив. Паулу Фонсека представив усім гравцям, я вже познайомився з капітаном Тайсоном, Аланом Патріком і іншими хлопцями.

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Скажу, що тренування дуже відрізняються від тих, що були в Бразилії. Тут інтенсивність набагато вища, рішення треба приймати блискавично швидко, тому потрібно ще звикнути", – цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар підписав бразильського вінгера Тете з Греміо. "гірники" заплатили за футболіста 15 мільйонів євро, а сума відступних за новим контрактом складає 150 мільйонів євро.

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Шахтар Шахтар Тете Тете
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