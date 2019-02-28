Тете: Перед переходом у Шахтар радився з Дугласом Костою

Новоспечений півзахисник Шахтаря Тете поділився враженнями після підписання контракту з донецьким клубом.

"Перед переходом у Шахтар довго не думав. Це дуже хороша пропозиція для мене. Знаю, що зробив правильний вибір, перейшовши у цей клуб. Через Шахтар пройшли великі гравці.

Палкін: Сума відступних за Тете – 150 млн євро

Чи радився я із Дугласом Костою перед трансфером? Так, ми з ним товаришуємо, разом грали за збірну Бразилії. Він говорив, що мені тут дуже сподобається, що тут дуже хороша країна.

Я вже знайомий з Тайсоном, Маркосом Антоніо, Фернандо та Сіпріано. Що знаю про УПЛ? В Україні дуже сильний чемпіонат, а Шахтар завжди на провідних ролях і майже завжди перемагає. Буду максимально віддаватися, працювати, слухати слова тренера. Розраховую своєю важкою роботою завоювати місце в старті Шахтаря", – сказав бразилець клубній прес-службі.

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті