Вінгер Шахтаря Тете розповів, як проходить підготовка до майбутніх матчів "гірників" після повернення збірників до команди.

"Звісно, тренуватися за таких умов нетипово, адже ми звикли, що в нас велика група. Однак також слід уживати всіх застережних заходів. Я вірю, що крок за кроком ми наберемо темп, хлопці повернуться і ми будемо цілковито готовими до всіх ігор.

Тайсон готується підписати контракт з іншим клубом – бразилець не має претензій до Шахтаря

Намагаємося потроху думати про все: і про цю складну ситуацію, і про ігри. Передусім слід налаштовуватись на найближчий поєдинок. Реал буде потім – зараз думки щодо Львова. Попри труднощі, які ми переживаємо, намагатимемось віддати на полі максимум.

Зміни у тренуваннях? Вправи передбачають мінімум контакту. Краще чутно Містера, більше концентрації. Намагаємося слухати й виконувати. Гравці на самоізоляції? На кожному з них чимала відповідальність, як і на кожному з нас. Вірю, що хлопці повернуться чимшвидше, аби допомагати команді", – поділився Тете у коментарі Shakhtar News.

До слова, бразилець провів 6 матчів у складі Шахтаря у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 асисти.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля