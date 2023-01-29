Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Тете. 22-річний бразилець підписав контракт до кінця нинішнього сезону. Відтак, Шахтар знову не отримає жодної компенсації за гравця, у якого залишився лише рік контракту.

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"Дуже радий бути тут. Я вже бачив стадіон – він чудовий. Можу уявити, якою буде атмосфера з великою кількістю уболівальників на трибунах. Сподіваюся, вони будуть раді моїй грі. Хочу забити багато голів та віддавати результативні передачі", – сказав Тете про свій перехід в Лестер.

Нагадаємо, бразильський вінгер переїхав до України у 2019-му з Греміо за 15 мільйонів євро. Загалом у складі Шахтаря Тете провів 108 матчів (31 гол та 15 асистів). Після повномасштабного вторгнення призупинив дію контракту з донеччанами і перейшов до Ліона (30 матчів (8+10)).

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