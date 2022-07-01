Тете офіційно продовжив співпрацю з Ліоном
1 липня 16:32 - Читать на русском
Вінгер Шахтаря Тете, який виступав за Ліон наприкінці сезону 2021/22, продовжить виступи у французькій першості.
Ліон на своєму офіційному сайті повідомив, що Тете захищатиме кольори "ткачів" і в сезоні 2022/23.
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Бразилець зміг залишитись у Франції завдяки правилу ФІФА, яке дозволяє легіонерам заморожувати контракти з українськими або російськими клубами до літа 2023 року.
Зауважимо, що Тете опинився у Ліоні в березні 2022 року, встиг зіграти 10 матчів, у яких відзначився 2 голами та 5 асистами. "Ткачі" в підсумку посіли 8 місце у чемпіонаті, набравши 61 пункт.
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