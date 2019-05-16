Тете: Не відчувалось, що граємо у фіналі проти команди з Першої ліги

Вінгер Шахтаря Тете прокоментував переможний фінал Кубка України проти Інгульця (4:0).

"Я неймовірно щасливий. Зміг допомогти двома голами, і це дуже важливо як для команди, так і для мене особисто.

Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Який гол був важливішим? Думаю, що перший. Гра йшла добре, але перший гол завжди важливіше.

Насправді не відчувалось, що граємо проти команди з Першої ліги. Суперник дуже непогано почав, намагався діяти на контратаках, але ми змогли його нейтралізувати і домогтися перемоги", – поділився Тете в коментарі офіційному сайту Шахтарю.

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