Аталанта протягом кількох тижнів вивчає оточення Тете на предмет його можливого переходу влітку, повідомляє TMW.

Тете все ближчий до повернення у рідний клуб – зірка Шахтаря готовий грати без зарплати

Цікаво, що його трансфер може відбутись не за звичною процедурою для легіонерів УПЛ у період війни – бергамаски спробують зробити пропозицію Тете влітку, аби підсилити атакувальну ланку. Раніше повідомлялось про те, що вінгер Шахтаря готовий перебратись до Греміо та навіть відмовиться від зарплати.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тете провів 28 матчів, в яких оформив 10 голів і віддав 2 асисти. Контракт бразильця з Шахтарем розрахований до кінця 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

"Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України