Вінгер Шахтаря Тете не залишив у біді земляків своєї дружини, які виїжджали з України на початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.

"Було дуже складно. Це сталося рано-вранці. Ми з дружиною довго не думали – взяли авто з деякими речами та поїхали до Польщі. На кордоні нам знадобилося 22 години, щоб подолати останні 2 кілометри. Людей було дуже багато. Але ми вибрались і відчули полегшення…

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Оскільки у мене хороше фінансове становище, ми з дружиною змогли допомогти багатьом українським біженцям, які прибували до Польщі. Я робив продуктові кошики з усіма основними продуктами та предметами першої необхідності та роздавав їх тим, хто прибував.

Ми бачили, як багато людей приїжджало. Дехто перетнув кордон, і в них нічого не залишилося, бо вони все покинули. Було нормально допомагати їм", – цитує Тете L'Equipe.

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