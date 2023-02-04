Брендан Роджесрс наважився випустити у стартовому складі зимового новачка – Тете. Права на бразильця досі належать донецькому Шахтарю, але завдяки правилу ФІФА він без перешкод мігрує європейськими клубами. У Ліоні з приходом Лорана Блана його ігровий час значно скоротився. Тепер Тете намагається підкорити АПЛ.

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І його подвиги дуже потрібні "лисицям". Першу половину сезону команда провела дуже нестабільно і балансувала поруч із зоною вильоту. До матчу з Астон Віллою Лестер підійшов із безвиграшною серією в рамках АПЛ, яка затягнулася майже на 3 місяці. Оллі Воткінс вже на 9-й хвилині спробував закласти фундамент для чергової поразки гостей. Захисники просто спостерігали, як форвард розстрілює ворота на добиванні.

Проте підопічні Брендана Роджерса дуже швидко відігралися та, вочевидь, упіймали кураж. Іхеаначо обікрав опонентів та викотив на Маддісона. До кінця тайму Лестер забив ще тричі. Щоправда, один із цих м'ячів у власні ворота. Перед самісінькою перервою настала хвилина слави Тете. Бразилець майстерно відкрився за спини оборонцям під пас все того ж Іхеаначо, обіграв кіпера і відзначив свій дебют в АПЛ забитим м'ячем.

Важко було перевершити феєрію, яку команди влаштували в першому таймі. Хоча вони намагалися продовжити і після перерви. Передусім – Астон Вілла, що закономірно. Фліппе Коутінью навіть зрівняв, класно розібравшись в межах воротарського. На жаль для бразильця, офсайд зафіксували у партнера. Гості натяк зрозуміли і дуже швидко зробили свою перевагу більш комфортною.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Лестера з рахунком 4:2. "Лисиці" набрали 21 очко та піднялися на 13 місце в турнірній таблиці АПЛ. В Астон Вілли на 7 залікових пунктів більше та 11-та сходинка.

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