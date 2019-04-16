Тете: Дуглас Коста рекомендував перейти в Шахтар

Новачок Шахтаря Тете розповів, як переходив у стан "гірників" та про свою адаптацію в Україні.

"З Дугласом Костою ми познайомилися в збірній Бразилії, я тренувався з основним складом. Коли отримав пропозицію від Шахтаря, поговорив з ним і Дуглас запевнив, що мені тут буде дуже добре. І я прийняв цю пропозицію.

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Адаптуватися в Україні мені допомагають інші бразильці. Всі ми спілкуємось не тільки на футбольному полі, але і після тренувань. Ми можемо зібратися ввечері, провести разом час. Часто граємо в FIFA 19, зараз тільки за Шахтар, там вже навіть є мій футболіст.

Насправді я родом з самого півдня Бразилії, а там дуже холодно, тому для мене не стало проблемою пристосуватись до холодного клімату. Україна мені дуже подобається і дуже скоро моя сім'я сюди переїде. Зараз я тут один", – розповів Тете в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

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