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Тете: Дуглас Коста радив не сумніватися, коли я отримав пропозицію від Шахтаря

16:39 369 Читать на русском
Тете: Дуглас Коста радив не сумніватися, коли я отримав пропозицію від Шахтаря
Тете / фото: ФК Шахтар

Бразильський новачок Шахтаря Тете розповів про те, чому вирішив перейти у донецький клуб.

"Особисто знайомий з Роналдінью, адже він теж з Порту-Алегрі і теж, як і я, вихованець Греміо. А в збірній Бразилії ми були разом з Неймаром, Каземіро, Дугласом Костою.

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Коста розповідав мені про Шахтар і радив не сумніватися, коли мені надійшло звідси запрошення. Сподіваюся, наші з ним шляхи схожі, і в майбутньому я зможу стати таким же, як і він. Тим більше що ми з ним граємо на одній позиції.

Тренування в Шахтарі інтенсивніші, ніж у Греміо. І навіть в тренуваннях є елемент змагання, ніхто не хоче поступатися. Всі намагаються показати себе з найкращого боку. Ще під час занять головний тренер дуже багато спілкується з гравцями, підказує, дає вказівки.

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Зараз головне – адаптуватися якнайшвидше до гри Шахтаря, до вказівок тренера, заробити своє місце в складі і завоювати з командою побільше нових титулів і нагород", – цитує Тете "Сегодня",

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