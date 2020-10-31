Наставник олімпійської збірної Бразилії Андре Жардін замість Лукаса Пакета довикликав представника Шахтаря Тете. А от атакувальний хавбек Ліона приєднається до табору національної збірної.

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20-річний Тете у складі команди Бразилії U-20 готуватиметься до товариських поєдинків проти Саудівської Аравії та Єгипту, які пройдуть 13 та 16 листопада відповідно. У таборі збірної вінгер Шахтаря перебуватиме з 9 до 17 листопада, інформує офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу.

Раніше до списку потрапили ще троє гравців Шахтаря – Додо, Майкон та Маркос Антоніо.

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