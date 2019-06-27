Тете – про розгром Лудогорця: Шахтарю не вдалося втілити на полі всі задуми

Півзахисник Шахтаря Тете поділився враженнями після товариського матчу проти Лудогорця (3:0).

"Було важливо забити на самому початку першого матчу на зборах. Ми провели хорошу гру, гідно себе показали. Все вийшло.

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Луїш Каштру – чудова людина і тренер. Він надав всю необхідну інформацію, а ми постаралися її засвоїти і привнести в гру. Звичайно, поки втілили на поле не все, адже працюємо разом лише шість днів – впевнений, це справа часу.

Спека? Так, це трохи ускладнює завдання, але не тільки нам, а й супернику. Головне – якісно працювати, віддавати максимум і бути в хорошій фізичній формі", – цитує Тете прес-служба Шахтаря.

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