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Тете – про розгром Лудогорця: Шахтарю не вдалося втілити на полі всі задуми

13:26 309 Читать на русском
Тете – про розгром Лудогорця: Шахтарю не вдалося втілити на полі всі задуми
Тете / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тете поділився враженнями після товариського матчу проти Лудогорця (3:0).

Товариські матчі
Шахтар
3
3 : 0
0
Лудогорець
18:00 26:06:2019
завершено
 

"Було важливо забити на самому початку першого матчу на зборах. Ми провели хорошу гру, гідно себе показали. Все вийшло.

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Луїш Каштру – чудова людина і тренер. Він надав всю необхідну інформацію, а ми постаралися її засвоїти і привнести в гру. Звичайно, поки втілили на поле не все, адже працюємо разом лише шість днів – впевнений, це справа часу.

Спека? Так, це трохи ускладнює завдання, але не тільки нам, а й супернику. Головне – якісно працювати, віддавати максимум і бути в хорошій фізичній формі", – цитує Тете прес-служба Шахтаря.

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Теги
Шахтар - Лудогорець Шахтар Шахтар Тете Тете
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