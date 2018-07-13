Террі зворушливо попрощався з Конте

Легендарний екс-захисник Челсі Джон Террі прокоментував відставку Антоніо Конте з посади наставника "синіх".

"Люблю цю людину. Спасибі за все, бос. У той час, який мав стати найважчим сезоном в моїй кар'єрі, Антоніо був чесним і викликав повагу.

Мені подобалося працювати з ним і вчитися у нього. Спасибі за все, бос" – написав Террі в Інстаграм.

Конте звільнений з посади головного тренера Челсі

Нагадаємо, Конте очолив Челсі влітку 2016 року, після роботи в збірній Італії. У перший же сезон йому вдалося виграти чемпіонат Англії. У другій рік роботи італійця "сині" фінішували на 5-му місці, в зоні Ліги Європи, а також виграли Кубок Англії.

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