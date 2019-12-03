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Террі відверто висловився щодо роботи Лемпарда головним тренером Челсі

19:00 384 Читать на русском
Террі відверто висловився щодо роботи Лемпарда головним тренером Челсі
Френк Лемпард і Джон Террі / Фото з відкритих джерел

Колишній капітан Челсі Джон Террі поділився думкою щодо успіхів колишнього партнера по команді Френка Лемпарда на посаді головного тренера лондонської команди.

"Френк відмінно розпочав на посаді тренера ​​Челсі. Рівень очікувань на старті був не таким високим, і це навіть допомогло йому. Весь клуб зараз на підйомі, тому що вони знають, що з Лемпардом у них є шанс. Це те, що хочуть побачити вболівальники.

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Здається, Лемпард зробив Челсі більш привабливим. Люди люблять цей клуб уперше за довгий час. Приємно бачити, що гравці тут отримують можливість розкритися", – наводить слова Террі видання Goal.com.

Нагадаємо, Лемпард виступав у складі Челсі з 2001 по 2014 рік. У липні 2019 року він очолив лондонську команду, перейшовши у неї з Дербі Каунті. У поточному сезоні Челсі посідає четверту сходинку, набравши 26 очок. У наступному матчі АПЛ "аристократи" прийматимуть Астон Віллу – початок зустрічі о 21:30.

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Теги
Англія Джон Террі Джон Террі Челсі Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард
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