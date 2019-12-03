Террі відверто висловився щодо роботи Лемпарда головним тренером Челсі

Колишній капітан Челсі Джон Террі поділився думкою щодо успіхів колишнього партнера по команді Френка Лемпарда на посаді головного тренера лондонської команди.

"Френк відмінно розпочав на посаді тренера ​​Челсі. Рівень очікувань на старті був не таким високим, і це навіть допомогло йому. Весь клуб зараз на підйомі, тому що вони знають, що з Лемпардом у них є шанс. Це те, що хочуть побачити вболівальники.

20 тисяч за спізнення на тренування – Лемпард драконівськими штрафами наводить лад у Челсі

Здається, Лемпард зробив Челсі більш привабливим. Люди люблять цей клуб уперше за довгий час. Приємно бачити, що гравці тут отримують можливість розкритися", – наводить слова Террі видання Goal.com.

Нагадаємо, Лемпард виступав у складі Челсі з 2001 по 2014 рік. У липні 2019 року він очолив лондонську команду, перейшовши у неї з Дербі Каунті. У поточному сезоні Челсі посідає четверту сходинку, набравши 26 очок. У наступному матчі АПЛ "аристократи" прийматимуть Астон Віллу – початок зустрічі о 21:30.

Челсі – Вест Хем: Ярмоленко у незвичній ролі, 33-річний дебютант АПЛ плаче з батьком, або У Лемпарда такого ще не було