Террі: Своїм виступом на ЧС-2018, збірна Англії повернула віру в команду

Колишній капітан збірної Англії Джон Террі зворушливо висловився після вильоту національної команди з чемпіонату світу-2018.

"Абсолютно спустошений і дуже засмучений за Гарета і всіх хлопців.

Це був прекрасний чемпіонат світу, і кожен з гравців був чудовим. У нас найкращі вболівальники в світі", – цитує Террі видання championat.

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"Своїм виступом Ви повернули віру в збірну. Сьогодні ви відчуваєте біль, але скоро повернетеся додому і отримаєте чудовий прийом від людей. Ви побачите, яке враження справили, коли опинитеся вдома", – звернувся до національної команди колишній капітан.

Нагадаємо, після поразки від збірної Хорватії (1:2), Англія покидає Мундіаль на стадії 1/2 фіналу.

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