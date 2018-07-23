Террі спростував чутки про завершення кар'єри

Колишній капітан лондонського Челсі та бірмінгемської Астон Вілли Джон Террі не збирається завершувати ігрову кар'єру.

"Підтверджую, що я ще не завершив кар'єру. Насолоджуюся відпусткою зі своєю сім'єю та розглядаю варіанти", – написав Террі в своєму Інстаграмі.

Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація, що екс-оборонець збірної Англії невдовзі повісить бутси на цвях і почне працювати експертом на телебаченні.

У сезоні 2017/18 Джон Террі провів за Астон Віллу в Чемпіоншипі 35 матчів, у яких забив 1 гол. Ветеран покинув бірмінгемців через високу зарплату, яку не може платити клуб другого дивізіону.