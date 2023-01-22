Лондонці в рамках 21-го туру АПЛ розписали "суху" нічию на полі Ліверпуля. Українець Михайло Мудрик дебютував за "синіх", з'явившись на заміну в другому таймі.

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Згодом виявилося, що у звітному поєдинку в Челсі був особливий уболівальник. Джон Террі здійснив виїзд на Енфілд разом зі звичайними фанатами. Колишній капітан лондонців активно підтримував команду Грема Поттера та розважався – співав, стрибав та навіть випив пива з іншими фанами.

Нагадаємо, Джон Террі майже усю свою професіональну кар'єру провів у Челсі, за який зіграв понад 5 сотень матчів, був капітаном та виграв багато трофеїв, серед яких перша в історії клубу Ліга чемпіонів.

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