toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ЛЕГАНЕС

Террі показав, що навіть бойові собаки йому не страшні

09:54 560 Читать на русском
Террі показав, що навіть бойові собаки йому не страшні
Джон Террі / соцмережі

Екс-захисник Челсі, а нині тренер Астон Вілли Джон Террі провів вихідний у компанії бойових собак.

Джон Террі вирішив провести вихідний у незвичний спосіб. Легендарний захисник Челсі випробував на собі міць бойових собак.

Капітан, лідер, легенда: ікона Челсі Джон Террі – незабитий пенальті в Москві, секс-скандал та тріумф у Мюнхені

Спочатку до його куртки зубами вчепився один собака, пізніше – другий, але англієць спокійно тримав їх на собі.

Наразі Джей Ті працює помічником головного тренера Астон Вілли Діна Сміта, а команда перебуває на 13 сходинці в турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 39 очок.

Теги
Англія Відеоновини Джон Террі Джон Террі Астон Вілла Астон Вілла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
54
хв
Дженоа
16:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук