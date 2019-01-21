Террі показав, що навіть бойові собаки йому не страшні

Екс-захисник Челсі, а нині тренер Астон Вілли Джон Террі провів вихідний у компанії бойових собак.

Джон Террі вирішив провести вихідний у незвичний спосіб. Легендарний захисник Челсі випробував на собі міць бойових собак.

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Спочатку до його куртки зубами вчепився один собака, пізніше – другий, але англієць спокійно тримав їх на собі.

Наразі Джей Ті працює помічником головного тренера Астон Вілли Діна Сміта, а команда перебуває на 13 сходинці в турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 39 очок.