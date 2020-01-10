Террі показав боксерський двобій між Дієго Костою і масажистом Челсі – кумедне відео

Колишній капітан Челсі Джон Террі опублікував відео боксерського спарингу екс-форварда "синіх" Дієго Кости з масажистом команди.

На відео іспанський форвард жартівливо відбоксував з опонентом, після чого відправив його у нокдаун. Поєдинок відбувся під час підготовки команди до сезону-2015/16.

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Нагадаємо, Коста виступав за Челсі з 2014 по 2018 рік. Його трансфер з Атлетіко обійшовся "синім" у 38 млн євро. Всього в складі лондонського клубу іспанець зіграв 120 матчів і забив 58 м'ячів. За його повернення Атлетіко заплатив Челсі 66 млн.

У поточному сезоні Коста взяв участь в 11 матчах чемпіонату Іспанії. 31-річний форвард забив два голи і відзначився двома результативними передачами за "матрацників".

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