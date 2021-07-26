40-річний фахівець покинув тренерський штаб Астон Вілли, повідомляє прес-служба "левів".

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"Для мене було величезною честю провести три роки в клубі. Зараз відповідний час, щоб ухвалити надзвичайно важке, але важливе рішення та рухатись далі", – сказав на прощання Террі.

Джон приєднався до Астон Вілли в 2017-му у статусі гравця – це був його останній професіональний клуб. Через рік екс-капітан Челсі став асистентом Діна Сміта.

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